Министр спорта: мне как болельщику время просмотра матча вечером удобно

Министр спорта Павел Колобков высказал мнение по поводу времени начала некоторых матчей в Премьер-Лиге. Ранее болельщики «Ростова» выразили недовольство тем, что домашние встречи начинаются в позднее время.

«Мне как болельщику, а не министру время просмотра матча вечером достаточно удобно. На это есть объективные причины – и требования телевидения, и жаркая погода, футболистам и болельщикам в жару не всегда удобно. Другой вопрос, что до стадиона в Ростове, может быть, добираться не совсем удобно, так что практику надо изучить. Мнения разные, опыт такой у нас впервые, думаю, РПЛ заинтересована в том, чтобы максимальное число болельщиков было на стадионе, а также чтобы были хорошие телевизионные рейтинги», — передаёт слова Колобкова корреспондент «Чемпионата».