Министр спорта: мне как болельщику время просмотра матча вечером удобно

Министр спорта Павел Колобков высказал мнение по поводу времени начала некоторых матчей в Премьер-Лиге. Ранее болельщики «Ростова» выразили недовольство тем, что домашние встречи начинаются в позднее время.
«Мне как болельщику, а не министру время просмотра матча вечером достаточно удобно. На это есть объективные причины – и требования телевидения, и жаркая погода, футболистам и болельщикам в жару не всегда удобно. Другой вопрос, что до стадиона в Ростове, может быть, добираться не совсем удобно, так что практику надо изучить. Мнения разные, опыт такой у нас впервые, думаю, РПЛ заинтересована в том, чтобы максимальное число болельщиков было на стадионе, а также чтобы были хорошие телевизионные рейтинги», — передаёт слова Колобкова корреспондент «Чемпионата».
- 16 июля 2019
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