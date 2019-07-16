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РПЛ: в перерыве «Зенит» — «Тамбов» задержаны нарушители, убитых и раненых нет

РПЛ: в перерыве «Зенит» — «Тамбов» задержаны нарушители, убитых и раненых нет
Футбол / РПЛ 0

Директор по безопасности Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин прокомментировал инцидент, который произошёл во время перерыва матча 1-го тура между «Зенитом» и «Тамбовом».

«В перерыве матча „Зенит“ — «Тамбов» Росгвардия задерживала нарушителей в нетрезвом состоянии. Болельщики попытались его отбить. Но всё было улажено быстро, доставили в отделение, составили протокол. Убитых и раненых нет», — передаёт слова Мейтина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В начале второго тайма результативный удар на свой счёт записал Александр Ерохин, а затем забитым мячом отметился Артём Дзюба. Гости смогли сократить отставание в счёте на 71-й минуте. Дебютный гол «Тамбова» в Премьер-Лиге забил нигериец Олабиран Муйва.

«Зенит» обыграл «Тамбов» благодаря голам Ерохина и Дзюбы
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