Точилин: хорошо, что признали ошибки Москалёва, но три очка нам никто не вернёт

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал заявление главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александра Егорова, признавшего ошибки арбитра Владимира Москалёва в матче сочинцев со «Спартаком» в 1-м туре чемпионата (0:1).



«Хорошо, что судьи признают ошибки, может, в будущем этого не повторится. Но три очка нам никто не вернёт. Помимо того, что надо улучшать квалификацию судейского корпуса, чтобы не было ошибок, нужно, наверное, вводить VAR, который хоть как-то минимизирует все ошибки. Хотя практика показывала, что и это не является панацеей. Надо работать во всех направлениях.



Личных претензий у меня нет, это игра, он под давлением – ошибки делают и тренеры, и футболисты, и судьи. Пока судейских роботов ещё не придумали, которые будут не поддаваться эмоциям, а следовать букве закона.



Что касается того, что VAR будет выборочно на матчах РПЛ, то на сегодняшний момент просто нет другого выхода, так как стадионы к этому не готовы. Хотя, конечно, получится, что условия будут разные. Посмотрим, наверное, будут очередные скандалы, а может, и не будет ничего», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

А. Егоров: гол Жиго нельзя было засчитывать, пенальти в ворота «Спартака» был