Точилин: хорошо, что признали ошибки Москалёва, но три очка нам никто не вернёт

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал заявление главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александра Егорова, признавшего ошибки арбитра Владимира Москалёва в матче сочинцев со «Спартаком» в 1-м туре чемпионата (0:1).
«Хорошо, что судьи признают ошибки, может, в будущем этого не повторится. Но три очка нам никто не вернёт. Помимо того, что надо улучшать квалификацию судейского корпуса, чтобы не было ошибок, нужно, наверное, вводить VAR, который хоть как-то минимизирует все ошибки. Хотя практика показывала, что и это не является панацеей. Надо работать во всех направлениях.
Личных претензий у меня нет, это игра, он под давлением – ошибки делают и тренеры, и футболисты, и судьи. Пока судейских роботов ещё не придумали, которые будут не поддаваться эмоциям, а следовать букве закона.
Что касается того, что VAR будет выборочно на матчах РПЛ, то на сегодняшний момент просто нет другого выхода, так как стадионы к этому не готовы. Хотя, конечно, получится, что условия будут разные. Посмотрим, наверное, будут очередные скандалы, а может, и не будет ничего», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 16 июля 2019
-
16:40
-
16:27
-
16:16
-
16:11
-
15:37
-
15:35
-
15:27
-
15:20
-
15:12
-
15:10
-
14:59
-
14:38
-
14:23
-
14:22
-
14:02
-
13:49
-
13:35
-
13:28
-
13:17
-
13:16
-
13:09
-
13:07
-
12:59
-
12:41
-
12:39
-
12:25
-
12:23
-
12:01
-
11:56
-
11:45
-
11:36
-
11:22
-
11:15
-
11:00
-
10:44