Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК «Сокол» — ФК «Динамо-Брянск». Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Воспитанник «Локомотива» подписал контракт с тульским «Арсеналом»

Воспитанник «Локомотива» подписал контракт с тульским «Арсеналом»
Футбол / РПЛ 0

23-летний защитник Александр Довбня подписал долгосрочное соглашение с «Арсеналом». Об этом сообщил официальный сайт тульской команды.

Александр является воспитанником столичного «Локомотива». В составе дубля «железнодорожников» Довбня провёл более 50 матчей. В сентябре 2016 года на правах свободного агента стал футболистом кипрского «Этникоса». После двух лет выступления за эту команду защитник перешёл в другой клуб островного государства «Пафос», где в сезоне-2018/19 сыграл 11 матчей и дважды поразил ворота соперников.

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 1:1. В следующем туре туляки на выезде сыграют с «Крыльми Советов».

Календарь матчей РПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».

Тульский «Арсенал» анонсировал новичка, показав его «в старости»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент