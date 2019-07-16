Воспитанник «Локомотива» подписал контракт с тульским «Арсеналом»

23-летний защитник Александр Довбня подписал долгосрочное соглашение с «Арсеналом». Об этом сообщил официальный сайт тульской команды.

Александр является воспитанником столичного «Локомотива». В составе дубля «железнодорожников» Довбня провёл более 50 матчей. В сентябре 2016 года на правах свободного агента стал футболистом кипрского «Этникоса». После двух лет выступления за эту команду защитник перешёл в другой клуб островного государства «Пафос», где в сезоне-2018/19 сыграл 11 матчей и дважды поразил ворота соперников.

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 1:1. В следующем туре туляки на выезде сыграют с «Крыльми Советов».



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