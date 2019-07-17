Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить немецкий клуб в контрольном матче

Парижский «ПСЖ» в контрольном матче разгромил дрезденское «Динамо» со счётом 6:1. Встреча состоялась в Дрездене на стадионе «Рудольф Харбиг».

Дубль сделал Килиан Мбаппе, по голу на счету Юлиана Дракслера, Артура Загре, Вирджилиу Постолаки и Адиля Аучиче.

В составе «ПСЖ» дебютировали летние новички полузащитники Андер Эррера и Пабло Сарабия.

«Динамо» (Дрезден) — «ПСЖ» — 1:6 (0:3)

Голы: Коне (76, с пенальти) — Мбаппе (6, 34), Дракслер (18), Загре (48), Постолаки (61) Аучиче (71).

«ПСЖ» (стартовый состав): Трапп, Меньё, Мбе Со, Курзава, Бернат, Эррера, Верратти, Загре, Сарабия, Хесе, Мбаппе

В минувшем сезоне «ПСЖ» стал чемпионом Франции. В новом сезоне парижский клуб стартует домашним матчем с «Нимом». Встреча состоится 11 августа.