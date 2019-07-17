Тухель знал, что Неймар хочет покинуть «ПСЖ» ещё до старта Кубка Америки
Наставник «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель заявил, что знал о желании форварда команды Неймара покинуть клуб ещё до Кубка Америки, а также прокомментировал неявку бразильского нападающего в расположение парижан для подготовки к новому сезону.
«Я всегда огорчаюсь, когда игрок приезжает с опозданием. Но между нами нет никаких недомолвок, сейчас это дело клуба и Нея. Мы работаем вместе.
Знал ли я, что Неймар хочет покинуть клуб? Да, я знал об этом ещё до старта Кубка Америки. Но это дела клуба и Нея», — приводит слова Тухеля RMC.
Ранее сообщалось, что Неймар намерен покинуть парижский клуб и вернуться в «Барселону», за которую он выступал с 2013 по 2017 год, а затем перешёл в «ПСЖ» за € 222 млн, став самым дорогим игроком в истории футбола.
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