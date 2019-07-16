«Барселона» предложила Коутиньо и Дембеле за Неймара и получила от «ПСЖ» ответ

«Барселона» сделала «ПСЖ» новое предложение по переходу нападающего Неймара. Как сообщает AS, за бразильского футболиста каталонский клуб готов отдать двоих футболистов — Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле, при этом доплатив ещё € 40 млн. Однако французский клуб ответил, что может отпустить Неймара только за € 222 млн.

Ранее у Неймара возникли проблемы с «ПСЖ». Бразилец не прибыл на старт предсезонной подготовки команды, объяснив это участием в благотворительном мероприятии, после чего клуб выступил с заявлением, в котором пригрозил форварду санкциями.



Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. Контракт 27-летнего форварда с действующими чемпионами французской Лиги 1 рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне бразилец на клубном уровне забил 23 гола и отдал 13 результативных передач в 28 встречах.