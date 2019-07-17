Дуглас Сантос: мы с Халком много играли в FIFA, я брал «Барселону», он — «Реал»

Новичок «Зенита» бразильский защитник Дуглас Сантос рассказал о своей дружбе с бывшим нападающим петербургского клуба Халком.
«Мы с Халком оба родом из Параибы. Честно говоря, мне всегда хотелось с ним встретиться. Эта возможность предоставилась, когда я оказался в сборной Бразилии. Был счастлив познакомиться с топовым игроком. Мы начали общаться, и мне с ним легко. У меня много друзей среди футболистов. Считаю, дружба – самое большое сокровище в жизни человека.
Мы много играли друг с другом в футбольную приставку – в FIFA. Я обычно выбирал «Барселону», а он — «Реал». Думаю, у нас с Халком была ничья, хотя он, конечно, скажет, что всегда побеждал.
Халка и Вагнера Лав высоко оценивают в Бразилии, потому что они были в сборной. Разница только в том, что Халк не играл в Бразилии на профессиональном уровне, а Вагнер Лав выступал за многие известные клубы. На мой взгляд, уровень Халка чуть-чуть выше", — сказал Дуглас в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.
- 17 июля 2019
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