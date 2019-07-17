«Зенит» вступил в борьбу за Гилерме
«Зенит» проявляет интерес к вратарю «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме, сообщается в телеграм-канале комментатора Нобеля Арустамяна.
По данным источника, главный тренер петербургского клуба Сергей Семак, спортивный директор Хавьер Рибалта и шеф-скаут Антон Евменов в данный момент обсуждают возможность перехода голкипера. Заинтересованность в трансфере высказывает Семак. Представители «Зенита» уже связались с агентом Гилерме на тему возможного переезда.
Напомним, контракт 33-летнего Гилерме с «Локомотивом» истекает 31 декабря 2019 года. На голкипера также претендует «Спартак».
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Локомотив» предложил Гилерме новое двухлетнее соглашение с зарплатой в размере € 2,4 млн в год.
«Локомотив» отпустит Гилерме в «Спартак» летом только за € 5 млн
- 17 июля 2019
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