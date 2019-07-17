«Алания» планирует расширить стадион после установки рекорда посещаемости ПФЛ

Президент «Алании» Владимир Габулов заявил о намерении расширить стадион клуба после установления рекорда посещаемости для ПФЛ на матче с «Легион Динамо» (0:1). На игре во Владикавказе 16 июля собралось 15 тысяч зрителей.

«Футбольный болельщик в нашей Осетии действительно соскучился. Он заждался «Алании», хочет, чтобы его команда играла хорошо, побеждала, верит в нас. Вчерашняя посещаемость — ещё одно тому подтверждение. Я воспринимаю это как большой аванс для команды, клуба и всех нас, кто занимается управлением «Алании». Очень порадовало, что на трибунах было безумное количество детей разного возраста — от подростков до малышей.

До начала матча мы не могли представить, сколько зрителей он соберёт. Последние шесть лет на «Спартак» приходило от 500 до 4000 зрителей максимум. Поэтому открытие восточной трибуны — необходимая мера. Был огромный поток болельщиков, нам нужно было разместить всех. Мы согласовали все наши действия с МВД, предусмотрели разное развитие событий, подготовили восточную трибуну, проходы. В дальнейшем тоже будем отталкиваться от правил безопасности.

Но теперь при реконструкции стадиона «Спартак» вместимость стадиона нужно сильно увеличивать. Если к нам на матч ПФЛ приходит 15 тысяч, то чего ожидать от дивизионов выше!" — цитирует Габулова Sport24.

Также президент «Алании» считает, что на результат матча с «Легион Динамо» повлияли действия судейской бригады: «Несмотря на поражение, трибуны провожали команду аплодисментами и криками «Молодцы!». Это очень важно — ещё одно доказательство, что футбол в Осетии будет жить.

Было бы хорошо сосредоточиться только на футболе и посещаемости. Но я считаю, что вчерашний праздник футбола во Владикавказе был испорчен действиями бригады арбитров. Спустя сутки после матча могу с уверенностью сказать, что судьи совершили ряд ошибок, повлиявших на его исход, — это два удаления и отмена чистого гола «Алании».

Мы не собираемся оставлять это без внимания и подадим жалобу в судейский комитет. Повторюсь, 15 тысяч осетинских болельщиков пришли на праздник, а действия арбитров его испортили".