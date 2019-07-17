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Гвардиола — о Зане: если люди несчастны, то пусть уходят из команды

Гвардиола — о Зане: если люди несчастны, то пусть уходят из команды
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба немецкого полузащитника Лероя Зане. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Баварии».

«Клуб уже делал ему предложение о продлении контракта в прошлом сезоне. Мы все хотим, чтобы игроки нашей команды были счастливы играть за нас. Так же сильно хотим помочь Лерою реализовать его невероятный талант. Мы хотим, чтобы он был с нами.

Я много раз говорил, что хочу, чтобы люди в команде были счастливы. Если же нет — пусть уходят из команды», — цитирует Гвардиолу Daily Mail.

Зане перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Шальке-04» за сумму в € 50,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне немец принял участие в 47 матчах. На его счету 16 забитых мячей и 18 результативных передач. Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до лета 2021 года. На сегодняшний день рыночная трансферная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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