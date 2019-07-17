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БАТЭ вырвал победу над «Пястом» и вышел во 2-й квалификационный раунд ЛЧ

БАТЭ вырвал победу над «Пястом» и вышел во 2-й квалификационный раунд ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0

Завершился ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между БАТЭ и польским «Пястом». Встреча проходила на домашней арене польского клуба в Гливице. Итоговый счёт игры — 1:2.

Первыми удалось забить хозяевам — на 21-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Пяста» Якуб Червински. Восстановить паритет клубу из Беларуси удалось лишь на 82-й минуте матча, когда ударом с пенальти отличился Эрвен Мукам. Решающий гол в двухматчевом противостоянии забил Захар Волков за три минуты до окончания основного времени.

Напомним, первый матч между командами завершился вничью — 1:1. Таким образом, БАТЭ пробился во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. Следующим соперником команды Алексея Баги станет норвежский «Русенборг».

Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
17 июля 2019, среда. 21:00 МСК
Пяст
Гливице, Польша
1 : 2
БАТЭ
Борисов, Беларусь
1:0 – Червински – 21, 1:1 – Мукам – 82 (пен), 1:2 – Волков – 87
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