БАТЭ вырвал победу над «Пястом» и вышел во 2-й квалификационный раунд ЛЧ
Завершился ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между БАТЭ и польским «Пястом». Встреча проходила на домашней арене польского клуба в Гливице. Итоговый счёт игры — 1:2.
Первыми удалось забить хозяевам — на 21-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Пяста» Якуб Червински. Восстановить паритет клубу из Беларуси удалось лишь на 82-й минуте матча, когда ударом с пенальти отличился Эрвен Мукам. Решающий гол в двухматчевом противостоянии забил Захар Волков за три минуты до окончания основного времени.
Напомним, первый матч между командами завершился вничью — 1:1. Таким образом, БАТЭ пробился во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. Следующим соперником команды Алексея Баги станет норвежский «Русенборг».
- 17 июля 2019
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