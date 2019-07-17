БАТЭ вырвал победу над «Пястом» и вышел во 2-й квалификационный раунд ЛЧ

Завершился ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между БАТЭ и польским «Пястом». Встреча проходила на домашней арене польского клуба в Гливице. Итоговый счёт игры — 1:2.



Первыми удалось забить хозяевам — на 21-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Пяста» Якуб Червински. Восстановить паритет клубу из Беларуси удалось лишь на 82-й минуте матча, когда ударом с пенальти отличился Эрвен Мукам. Решающий гол в двухматчевом противостоянии забил Захар Волков за три минуты до окончания основного времени.



Напомним, первый матч между командами завершился вничью — 1:1. Таким образом, БАТЭ пробился во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. Следующим соперником команды Алексея Баги станет норвежский «Русенборг».