«Дженоа» заинтересовался Краневиттером

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер может продолжить карьеру в «Дженоа», сообщает Le Bombe di Vlad со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, «грифоны» планируют укрепить среднюю линию и аргентинский футболист сине-бело-голубых рассматривается клубом из Генуи как один из вариантов на эту роль.

Краневиттер перешёл в «Зенит» из мадридского «Атлетико» в 2017 году за € 8 млн. В сезоне-2018/19 26-летний хавбек провёл в Российской Премьер-лиге шесть матчей (два — в основе). Контракт аргентинца с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста на сегодняшний день составляет 4 млн евро.

Ранее Краневиттер также выступал за «Ривер Плейт» и «Севилью».