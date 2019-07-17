«Дженоа» заинтересовался Краневиттером
Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер может продолжить карьеру в «Дженоа», сообщает Le Bombe di Vlad со ссылкой на Tuttosport.
По информации источника, «грифоны» планируют укрепить среднюю линию и аргентинский футболист сине-бело-голубых рассматривается клубом из Генуи как один из вариантов на эту роль.
Краневиттер перешёл в «Зенит» из мадридского «Атлетико» в 2017 году за € 8 млн. В сезоне-2018/19 26-летний хавбек провёл в Российской Премьер-лиге шесть матчей (два — в основе). Контракт аргентинца с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста на сегодняшний день составляет 4 млн евро.
Ранее Краневиттер также выступал за «Ривер Плейт» и «Севилью».
Медведев — о недовольстве Краневиттера: в «Зените» играют лучшие
- 17 июля 2019
-
23:39
-
23:36
-
23:16
-
23:01
-
22:55
-
22:49
-
22:27
-
22:16
-
22:12
-
21:52
-
21:35
-
21:24
-
21:05
-
21:00
-
20:53
-
20:35
-
20:24
-
20:18
-
20:03
-
20:01
-
19:48
-
19:43
-
19:40
-
19:35
-
19:24
-
19:24
-
19:24
-
19:11
-
19:06
-
18:54
-
18:51
-
18:39
-
18:33
-
18:31
-
18:28
Партнерский контент