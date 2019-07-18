«Тулуза» близка к подписанию защитника «Крыльев Советов» Рохеля за € 2,5 млн

Защитник «Крыльев Советов» Агустин Рохель может продолжить карьеру в «Тулузе», сообщает Get French Football News.

По информации источника, закрыть трансфер 21-летнего игрока самарцев французский клуб будет готов уже днём 18 июля. Переход игрока обойдётся «Тулузе» в € 2,5 млн. На уругвайца также претендовал «Лечче». Однако гонку за футболиста в итоге выиграл французский клуб.

Рохель перешёл в «Крылья Советов» летом прошлого года из «Насьоналя» на правах свободного агента. В минувшем сезоне на клубном уровне защитник принял участие в 19 играх. На его счету 1 результативная передача. Участие в игре 1-го тура РПЛ сезона-2019/20 с ЦСКА он не принимал. Контракт футболиста с самарским клубом рассчитан до лета 2022 года.