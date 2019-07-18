Гвардиола: надеюсь, Родри пришёл в «Манчестер Сити» надолго

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о полузащитнике Родриго Эрнандесе, который дебютировал за новый клуб в товарищеском матче с «Вест Хэм Юнайтед» (4:1).
23-летний испанский футболист перешёл в «Сити» из «Атлетико» за € 70 млн. С ним было заключено соглашение, рассчитанное на пять сезонов – до лета 2024 года. Отмечается, что сумма трансфера хавбека стала рекордной для «горожан».
«Он молодой полузащитник с очень быстрым мышлением. Надеюсь, он пришёл сюда надолго. Он высокий, что хорошо для нашей низкорослой команды. Он также хорош на стандартах, но мы купили его не для этого. С моего появления здесь мы стремились покупать талантливых игроков 21-23 лет. Он выступает за сборную Испании, и там его называют новым Бускетсом. Думаю, он очень хороший игрок», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.
Родри перешёл в «Атлетико» летом прошлого года из «Вильярреала» за € 20 млн. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 34 матчах чемпионата Испании, в которых отметился 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей.
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