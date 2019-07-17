Гвардиола: нового капитана команды выберут сами игроки

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал грядущую смену капитана команды. Напомним, предыдущий капитан Венсан Компани покинул клуб по завершении прошлого сезона.



«Мы выберем капитана. Нужно подождать, пока все футболисты вернутся из отпуска, после чего они сами выберут своего капитана», — цитирует специалиста официальный «твиттер» «Манчестер Сити».



Сообщалось, что новым капитаном «Сити» стал испанец Давид Сильва. Ранее футболист заявил, что покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона-2019/20. Вице-капитанами команды называли бразильца Фернандиньо и бельгийца Кевина де Брёйне.

Напомним, сегодня британская команда провела первый товарищеский матч в летнее межсезонье. Со счётом 4:1 подопечные Гвардиолы обыграли «Вест Хэм Юнайтед».