Калачёв рассказал, как получилось фото с шарфом провокационного содержания
Бывший футболист «Ростова» Тимофей Калачёв поделился воспоминаниями об истории, когда он вместе с болельщиком поднял шарф «Ростова» с провокационной надписью.
«Да, мощная история. Я до сих пор не знаю, как такое возможно. Подошла мама и говорит: «Можно фото с мальчиками?» Я согласился, конечно. Потом кадр всплывает в Сети и читаешь комментарии, которые не прибавляют хорошего настроения. Как я мог это предвидеть в тот момент? Никак. Может, для кого-то такие вещи нормально, не знаю», — сказал Калачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Калачёв рассказал, как получилось фото с шарфом провокационного содержания
Фото: vk.com/alex_kholev
Калачёв выступал за «Ростов» с 2006 по 2007 год, а затем вернулся в команду в 2010-м. В составе жёлто-синих хавбек выиграл Кубок России в сезоне-2013/14.
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