Бывший футболист «Ростова» Тимофей Калачёв поделился воспоминаниями о небольшом конфликте с экс-главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, который произошёл во время первого матча 1/8 финала Лиги Европы в 2017 году.

За эмоции арбитр показал Калачёву желтую карточку, из-за которой он пропустил ответный матч на «Олд Траффорд». После финального свистка Калачёв и Моуринью обнялись.

«Это всё эмоции. Где-то я вспылил, поддался на небольшую провокацию. После матча Моуринью извинился и поблагодарил, что не сыграю в ответной встрече», — сказал Калачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Калачёв рассказал, почему поссорился с Моуринью Фото: «Чемпионат»

Калачёв выступал за «Ростов» с 2006 по 2007 год, а затем вернулся в команду в 2010-м. В составе жёлто-синих хавбек выиграл Кубок России в сезоне-2013/14.