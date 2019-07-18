Семак: был бы рад, если бы Кокорин поскорее вернулся и заключил контракт

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о потенциальном возвращении в команду нападающего Александра Кокорина, в настоящее время отбывающего наказание в колонии.
«Следить за здоровьем Кокорина сложно, доступа нет. Что касается его будущего в «Зените», я неоднократно говорил, что был бы рад, если бы он поскорее вернулся и заключил контракт с клубом, принося пользу нашей команде», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
Напомним, в октябре прошлого года Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.
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