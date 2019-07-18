Лунёв и Дзюба перед матчем с «Сочи» не тренировались в общей группе «Зенита»

Вратарь Андрей Лунёв и нападающий Артём Дзюба сегодня, 18 июля, тренировались отдельно от общей группы «Зенита». 27-летний голкипер работает в тренажёрном зале, тогда как Михаил Кержаков, Николай Рыбиков и Нодари Каличава, играющие за молодёжную команду сине-бело-голубых, занимаются с командой на поле. Кроме того есть проблемы со здоровьем у Дзюбы и полузащитника Олега Шатова, сообщает «Спорт день за днём».

«Зенит» готовится к выездному матчу 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи», который состоится 21 июля. В первом туре команда Сергея Семака дома обыграла «Тамбов» со счётом 2:1, а сочинский клуб в гостях уступил «Спартаку» (0:1).

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».