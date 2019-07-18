Мирзов — о переходе в «Спартак»: горд попасть в самый большой клуб России

Полузащитник Резиуан Мирзов прокомментировал переход из «Ростова» в московский «Спартак».

«Приятно попасть в такую команду. Горд. Я, честно говоря, стремился и делал всё для этого. Судьба распорядилась так, что я попал в самый большой клуб России. Буду стараться делать всё от меня зависящее, чтобы помочь команде решать поставленные задачи. Понимаю, где буду играть, поэтому ответственность будет выше.

Сыграл ли важную роль в моём переходе в «Спартак» главный тренер Олег Кононов, под руководством которого я играл в «Арсенале»? Думаю, да. Он хотел видеть меня здесь, а я хотел играть под его руководством.

В «Спартаке» ставлю перед собой цели, которые ставит клуб — добиваться тех результатов в турнирной таблице, на которые рассчитывает команда. Что касается себя, то хочу выходить на поле и радовать болельщиков, забивать и отдавать результативные передачи в каждой игре», — сказал Мирзов в интервью пресс-службе красно-белых.

Видео доступно на канале «Спартака» в YouTube.