Сорокин: история с Суторминым удивила, по-другому посмотрел на российский футбол

Защитник «Рубина» Егор Сорокин поделился мнением о переходе Алексея Сутормина в «Зенит».

«Если честно, то история с Суторминым, наверное, удивила. Больше да, чем нет. Я немножко по-другому посмотрел на российский футбол. Конечно, успели познакомиться с Алексеем за неделю его пребывания в «Рубине». Он был в команде, нормально готовился, общался с нами. Просто так сложились обстоятельства», — приводят слова Сорокина «Известия».

Напомним, 1 июля «Рубин» приобрёл Сутормина у «Оренбурга» за € 2 млн. Параллельно с казанским клубом интерес к 25-летнему хавбеку проявлял «Зенит». А уже 8 июля было объявлено о переходе полузащитника в стан сине-бело-голубых. Трансфер футболиста обошёлся петербургскому клубу в € 2,5 млн.