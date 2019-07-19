Компания Серхио Рамоса получила большой штраф за вырубку столетних деревьев

Компания Aguileña de Inversiones SA, которая принадлежит капитану мадридского «Реала» Серхио Рамосу, получила штраф в размере € 250 тыс. за вырубку столетних деревьев.
Сегодня, 19 июля, мадридский суд объявил, что компания должна предоставить городскому совету деревья для посадки в зелёных зонах, сообщает AS. В докладе говорится, что Aguileña de Inversiones SA допустила серьёзное нарушение закона, что привело к открытию дела.
В январе этого года было возбуждено уголовное дело против компании, которая провела несколько несанкционированных рубок. Отмечается, что от 60 до 90 деревьев разных видов (сосны, тополя, дубы и оливковые деревья) были незаконно вырублены компанией футболиста.
33-летний Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В минувшем сезоне он принял участие в 28 матчах испанского национального чемпионата, в которых забил шесть голов (пять — с пенальти), отдал одну результативную передачу, а также получил шесть жёлтых и одну красную карточки.
- 19 июля 2019
-
15:08
-
14:59
-
14:57
-
14:54
-
14:30
-
14:22
-
14:04
-
14:01
-
13:53
-
13:52
-
13:37
-
13:18
-
13:15
-
13:04
-
12:44
-
12:28
-
12:11
-
12:05
-
11:57
-
11:46
-
11:35
-
11:23
-
11:22
-
10:41
-
10:39
-
10:31
-
10:23
-
10:04
-
09:53
-
09:46
-
09:43
-
09:30
-
09:26
-
09:14
-
09:10