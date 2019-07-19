Компания Серхио Рамоса получила большой штраф за вырубку столетних деревьев

Компания Aguileña de Inversiones SA, которая принадлежит капитану мадридского «Реала» Серхио Рамосу, получила штраф в размере € 250 тыс. за вырубку столетних деревьев.

Сегодня, 19 июля, мадридский суд объявил, что компания должна предоставить городскому совету деревья для посадки в зелёных зонах, сообщает AS. В докладе говорится, что Aguileña de Inversiones SA допустила серьёзное нарушение закона, что привело к открытию дела.



В январе этого года было возбуждено уголовное дело против компании, которая провела несколько несанкционированных рубок. Отмечается, что от 60 до 90 деревьев разных видов (сосны, тополя, дубы и оливковые деревья) были незаконно вырублены компанией футболиста.

33-летний Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В минувшем сезоне он принял участие в 28 матчах испанского национального чемпионата, в которых забил шесть голов (пять — с пенальти), отдал одну результативную передачу, а также получил шесть жёлтых и одну красную карточки.