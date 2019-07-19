Кокорин и Мамаев пропустили всероссийский шахматный турнир среди заключённых

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не стали принимать участие в первом всероссийском турнире по шахматам среди заключённых, сообщает «Р-Спорт».



В колонии № 4, расположенной в Белгородской области, где отбывают наказание футболисты, в соревновании поучаствовали 10 человек – две команды по пять игроков. Всего в общероссийской акции массовой игры в шахматы приняли участие более 20 тыс. участников в более чем 700 учреждениях.



Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

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