Клуб Флореса опроверг слухи о предложении «Локомотива»

Вице-президент мексиканского клуба «Монаркас Морелия» Эктор Лара прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Эдисона Флореса в московский «Локомотив».



«У нас нет предложений по Флоресу, и на сегодняшний день его уход исключён», — приводит слова Лары пресс-служба клуба в «Твиттере».



Ранее сообщалось, что «железнодорожники» предложили за 25-летнего хавбека € 12 млн. Утверждалось, что «Монаркас Морелия» готов отпустить футболиста, однако требует за него на € 3 млн больше.



В минувшем сезоне Флорес на клубном уровне принял участие в 28 играх. На его счету 6 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт перуанца с его клубом рассчитан до лета 2022 года. На Кубке Америки—2019, который недавно прошёл в Бразилии, сборная Перу с Флоресом дошла до финала, где уступила хозяевам турнира со счётом 1:3. Сам футболист сыграл на этом турнире 6 матчей и забил 2 гола.

«Локомотив» предложил за хавбека сборной Перу Эдисона Флореса € 12 млн