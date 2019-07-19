«Челси» проиграл японской команде в товарищеском матче

Лондонский «Челси» потерпел поражение в товарищеском матче с «Кавасаки Фронтале». Игра состоялась на стадионе «Ниссан» в Йокогаме и завершилась со счётом 1:0 в пользу японской команды.



Соперники не могли открыть счёт вплоть до концовки встречи. Лишь на 86-й минуте хозяевам удалось выйти вперёд благодаря точному удару в исполнении бразильского нападающего Леандро Дамиау. До конца матча «Челси» так и не сумел уйти от поражения.



Этот матч стал третьим для «Челси» под руководством нового главного тренера Фрэнка Лэмпарда, который также является легендарным футболистом клуба и его лучшим бомбардиром. В предыдущих играх синие встречались с ирландскими командами, сыграв вничью с «Богемианс» (1:1) и разгромив «Сент-Патрикс Атлетик».