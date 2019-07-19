«Челси» проиграл японской команде в товарищеском матче
Лондонский «Челси» потерпел поражение в товарищеском матче с «Кавасаки Фронтале». Игра состоялась на стадионе «Ниссан» в Йокогаме и завершилась со счётом 1:0 в пользу японской команды.
Соперники не могли открыть счёт вплоть до концовки встречи. Лишь на 86-й минуте хозяевам удалось выйти вперёд благодаря точному удару в исполнении бразильского нападающего Леандро Дамиау. До конца матча «Челси» так и не сумел уйти от поражения.
Этот матч стал третьим для «Челси» под руководством нового главного тренера Фрэнка Лэмпарда, который также является легендарным футболистом клуба и его лучшим бомбардиром. В предыдущих играх синие встречались с ирландскими командами, сыграв вничью с «Богемианс» (1:1) и разгромив «Сент-Патрикс Атлетик».
- 19 июля 2019
-
15:08
-
14:59
-
14:57
-
14:54
-
14:30
-
14:22
-
14:04
-
14:01
-
13:53
-
13:52
-
13:37
-
13:18
-
13:15
-
13:04
-
12:44
-
12:28
-
12:11
-
12:05
-
11:57
-
11:46
-
11:35
-
11:23
-
11:22
-
10:41
-
10:39
-
10:31
-
10:23
-
10:04
-
09:53
-
09:46
-
09:43
-
09:30
-
09:26
-
09:14
-
09:10
Партнерский контент