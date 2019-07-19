Сенегал — Алжир: онлайн-трансляция финала Кубка африканских наций — в 22:00

Сегодня, 19 июля, на стадионе «Каир Интернейшнл» в Каире (Египет) состоится финальный матч Кубка африканских наций, в котором встретятся сборные Сенегала и Алжира. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу камерунская бригада арбитров во главе с Нянтом Алиумом. В роли его ассистентов выступят Эварист Менкуанде и Элвис Нупу. Резервным рефери будет Эрик Отого-Кастан из Габона.
На пути к финалу сборная Сенегала победила Уганду (1:0), Бенин (1:0) и Тунис (1:0 ДВ). В свою очередь команда Алжира оказалась сильнее Гвинеи (3:0), Кот-д’Ивуара (1:1, 4:3 – по пенальти) и Нигерии (2:1).
Накануне, 18 июля, в матче за третье место Нигерия одолела Тунис со счётом 1:0. С турнирной сеткой Кубка африканских наций можно ознакомиться на «Чемпионате».
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