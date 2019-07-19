Нигматуллин — о решении Гилерме остаться в «Локо»: от добра добра не ищут
Бывший вратарь «Локомотива» и «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал продление контракта голкипера Маринато Гилерме с «железнодорожниками». Стороны подписали соглашение на три года.
«Я двумя руками за решение Гилерме остаться в «Локомотиве». Для обеих сторон это правильный выбор. От добра добра не ищут, Маринато показывает хорошую игру. Он – лучший вратарь страны и игрок сборной. Я рад, что «Локомотив» и Гилерме смогли найти компромисс.
Я предполагал, что он останется в стане «железнодорожников». В противном случае клубу наверняка пришлось бы искать замену в Европе, а это очень сложно. Это подписание — идеальный вариант для всех», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Константиновым.
Гилерме: переговоры с «Локомотивом» были непростыми, рад, что нашли компромисс
- 19 июля 2019
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