Лэмпард: хочу, чтобы Зума остался в «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о ситуации вокруг центрального защитника команды Курта Зума, в услугах которого заинтересован «Эвертон».
«Курт — очень сильный защитник, отличный человек и настоящий профессионал. Хочу, чтобы он был в команде. У нас высокая конкуренция на позициях в центре обороны.
Зума провёл хороший сезон в «Эвертоне», и я понимаю, почему они хотят вернуть его. Тем не менее он игрок «Челси» и нужен мне в команде.
Курт много работает. Если ему удастся доказать своё превосходство над конкурентами и показать хорошую игру, он будет выступать в предстоящем сезоне», — приводит слова Лэмпарда пресс-служба «Челси».
Контракт Зума с «Челси» рассчитан до 30 июня 2023 года. В минувшем сезоне защитник забил 2 мяча и отдал 2 голевых паса в 32 матчах английской Премьер-лиги.
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