«Бенфика» — лидер по балансу доходов и расходов на трансферы за последние 5 лет

«Бенфика» имеет лучший баланс доходов и расходов на трансферы за последние 5 лет среди всех клубов мира, сообщает Transfermarkt.com в своём «инстаграме».

С 2014 года лиссабонский клуб продал игроков на сумму € 707,3 млн. Потрачено на покупку футболистов было € 180,1 млн. Таким образом, прибыль «Бенфики» на трансферах составила € 527,5 млн.

На втором месте в рейтинге с заработком € 359,4 млн — «Монако». «Порту» с балансом € 235,9 млн — третий.

В десятку лучших клубов планеты по этому показателю также вошёл донецкий «Шахтёр». «Горняки» заработали на трансферах € 117,3 млн.

Фото доступно в «инстаграме» Transfermarkt.com.

Напомним, нынешним летом самым дорогим трансфером стал переход Жоау Фелиша из «Бенфики» в «Атлетико» за € 126 млн.