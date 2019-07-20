Дмитрий Черышев: очень трудно было вскрывать оборону «Шинника»

Наставник «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура Футбольной национальной лиги с ярославским «Шинником» со счётом 1:3.
«Очень больно говорить об игре. По сути, два выноса от ворот завершились для нас плачевно на первых минутах, а третий гол был забит после аута. Это говорит о потере концентрации.
Дали сопернику фору, после чего очень трудно было вскрывать оборону ярославцев. Хотя мы создавали моменты, в том числе и голевые. А третий гол нас просто подкосил.
Думаю, в следующем матче произойдут большие изменения в составе. А над ошибками будем работать», – сказал Черышев на послематчевой пресс-конференции.
«Шинник», набрав 9 очков, возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, «Нижний Новгород» занимает 15-е место.
- 20 июля 2019
-
05:41
-
05:15
-
04:55
-
03:46
-
03:11
-
02:26
-
02:20
-
02:07
-
01:50
-
01:31
-
00:58
-
00:57
-
00:42
-
00:18
-
00:15
-
00:05
- 19 июля 2019
-
23:53
-
23:50
-
23:41
-
23:28
-
23:19
-
23:12
-
22:49
-
22:48
-
22:36
-
22:21
-
22:09
-
22:00
-
21:58
-
21:50
-
21:33
-
21:17
-
20:53
-
20:52
-
20:31