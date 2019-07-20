Дмитрий Черышев: очень трудно было вскрывать оборону «Шинника»

Наставник «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура Футбольной национальной лиги с ярославским «Шинником» со счётом 1:3.



«Очень больно говорить об игре. По сути, два выноса от ворот завершились для нас плачевно на первых минутах, а третий гол был забит после аута. Это говорит о потере концентрации.



Дали сопернику фору, после чего очень трудно было вскрывать оборону ярославцев. Хотя мы создавали моменты, в том числе и голевые. А третий гол нас просто подкосил.



Думаю, в следующем матче произойдут большие изменения в составе. А над ошибками будем работать», – сказал Черышев на послематчевой пресс-конференции.

«Шинник», набрав 9 очков, возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, «Нижний Новгород» занимает 15-е место.