«Тоттенхэм»​ предложил «Бетису» за Ло Чельсо € 68 млн

Лондонский «Тоттенхэм»​ хочет заполучить игрока средней линии «Бетиса» и сборной Аргентины Джовани Ло Сельсо за € 68 млн, сообщает El Transistor.

Напомним, что Ло Чельсо перебрался из Аргентины в Европу в 2016 году, став игроком «Пари Сен-Жермен», и поначалу продолжал выступать на правах аренды на родине. Летом 2018 года «Бетис» арендовал полузащитника, сыгравшего суммарно за «ПСЖ» 38 матчей и забившего четыре мяча. В апреле текущего года севильский клуб выкупил 23-летнего футболиста у парижской команды и подписал с ним полноценный контракт.



В минувшем сезоне испанской Примеры Ло Сельсо сыграл в 46 матчах за «Бетис» во всех турнирах, забив 16 голов и сделав 6 голевых передач. На Кубке Америки-2019 он принял участие в 6 играх, где забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.