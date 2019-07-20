ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче 2-го тура молодёжного первенства
ЦСКА в матче 2-го тура молодёжного первенства России обыграл «Оренбург» со счётом 2:0. Встреча проходила на стадионе «Октябрь» в Москве.
Победу «армейцам» принесли результативные удары защитника Александра Сильянова и полузащитника Данилы Янова. Первый забил мяч на 14-й минуте игры, второй — на 69-й.
В двух турах «армейцы» набрали 4 очка. «Оренбург» оба матча на старте сезона проиграл. В следующем туре московский клуб дома примет «Локомотив». «Оренбург», также на своём поле, встретится с петербургским «Зенитом».
Напомним, в минувшем сезоне ЦСКА выиграл молодёжное первенство России. В 30 матчах чемпионата «армейская» команда набрала 71 очко, опередив ближайшего конкурента в лице «Спартака» на 10 очков.
Россия - Молодёжное первенство. 2-й тур
20 июля 2019, суббота. 13:00 МСК
ЦСКА-мол.
Москва
2 : 0
Оренбург-мол.
Оренбург
1:0 – Сильянов – 14, 2:0 – Янов – 69
ЦСКА — «Оренбург»: прогноз Егора Титова на матч второго тура РПЛ в Москве
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