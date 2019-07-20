«Крылья Советов» — «Арсенал»: стали известны стартовые составы
«Крылья Советов» и «Арсенал» объявили составы на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги.
"Крылья Советов": Рыжиков, Анюков, Комбаров, Бурлак, Карпов, Кабутов, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Гынсарь, Соболев.
"Арсенал": Левашов, Григалава, Комбаров, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачёв, Лесовой, Чаушич, Кангва, Тудорие.
Матч состоится на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Чельцов и Владислав Назаров. Резервным рефери будет Сергей Куликов.
В 1-м туре Премьер-Лиги «Крылья Советов» дома обыграли ЦСКА (3:1), а «Арсенал» на своём поле сыграл вничью с «Динамо» (1:1).
«Крылья Советов» — «Арсенал»: прямой эфир матча начнётся в 16:30
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