Пулишич: не хочу, чтобы меня сравнивали с Азаром

Новичок лондонского «Челси» Кристиан Пулишич рассказал, что ему не нравятся постоянные сравнения с Эденом Азаром со стороны болельщиков, которые видят в американце замену бельгийскому форварду, перешедшему в мадридский «Реал».



«Я здесь не для того, чтобы меня с кем-то сравнивали. Очевидно, что Эден играл восхитительно, здорово смотрелся в этом клубе, как вы могли видеть, и в прошлом сезоне, и за всё время его выступлений здесь. Он был невероятным игроком.



Но я приезжаю как новый самостоятельный футболист, доказывающий свою состоятельность и делающий всё возможное, чтобы помочь команде. Прямо сейчас буду выходить и пытаться приносить пользу любым возможным способом. А пока стараюсь увеличить интенсивность на тренировках и завоевать уважение», — приводит слова Пулишича Sky Sports.

Пулишич почти не будет отдыхать, чтобы быстрее присоединиться к «Челси»