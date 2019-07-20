«Ростов» — «Спартак»: прямой эфир матча начнётся в 21:30

Сегодня, 20 июля, на стадионе «Ростов Арена» состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Спартаком». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Ростов» — «Спартак» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Жвакин и Рашид Абусуев. Резервным рефери будет Артём Любимов.
В 1-м туре текущего розыгрыша чемпионата России «Ростов» дома обыграл «Оренбург» (2:1), а «Спартак» на своём поле переиграл «Сочи» (1:0).
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