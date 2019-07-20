«Зенит» и «Локомотив» одержали победы в матчах молодёжного первенства

В матче 2-го тура молодёжного первенства России «Сочи» принимал «Зенит». Встреча прошла в Сочи на Центральном стадионе имени Славы Метревели и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола стал полузащитник Максим Бачинский, реализовавший пенальти на 85-й минуте.

В другой игре 2-го тура московский «Локомотив» принимал «Тамбов». Матч состоялся в Москве на «Сапсан-Арене» и завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил защитник Артур Чёрный на 82-й минуте.

Ещё две встречи 2-го тура молодёжного первенства прошли в Сысерти и Химках. «Урал» дома сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (3:3), а столичное «Динамо» на своём поле ушло от поражения в матче с казанским «Рубином» (1:1).