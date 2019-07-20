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«Зенит» и «Локомотив» одержали победы в матчах молодёжного первенства

«Зенит» и «Локомотив» одержали победы в матчах молодёжного первенства
Футбол / РПЛ 0

В матче 2-го тура молодёжного первенства России «Сочи» принимал «Зенит». Встреча прошла в Сочи на Центральном стадионе имени Славы Метревели и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола стал полузащитник Максим Бачинский, реализовавший пенальти на 85-й минуте.

В другой игре 2-го тура московский «Локомотив» принимал «Тамбов». Матч состоялся в Москве на «Сапсан-Арене» и завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил защитник Артур Чёрный на 82-й минуте.

Ещё две встречи 2-го тура молодёжного первенства прошли в Сысерти и Химках. «Урал» дома сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (3:3), а столичное «Динамо» на своём поле ушло от поражения в матче с казанским «Рубином» (1:1).

Россия - Молодёжное первенство. 2-й тур
20 июля 2019, суббота. 17:00 МСК
Сочи-мол.
Сочи
0 : 1
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
0:1 – Бачинский – 85 (пен)
Россия - Молодёжное первенство. 2-й тур
20 июля 2019, суббота. 17:00 МСК
Локомотив-мол.
Москва
1 : 0
Тамбов-мол.
Тамбов
1:0 – Чёрный – 82
Россия - Молодёжное первенство. 2-й тур
20 июля 2019, суббота. 17:00 МСК
Урал-мол.
Екатеринбург
3 : 3
Ахмат-мол.
Грозный
0:1 – Садулаев – 23 (пен), 1:1 – Новиков – 34, 1:2 – Денилханов – 37, 2:2 – Чижков – 44, 3:2 – Гейкин – 87, 3:3 – Адамов – 90+3
Россия - Молодёжное первенство. 2-й тур
20 июля 2019, суббота. 17:00 МСК
Динамо-мол.
Москва
1 : 1
Рубин-мол.
Казань
0:1 – Останин – 48, 1:1 – Мелекесцев – 90+3 (пен)
Удаления: Мелекесцев, 90+4 – Смелов, 90+3
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