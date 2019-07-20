Аршавин: надеюсь, лимит ошибок Лунёва на сезон уже исчерпан

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о старте сине-бело-голубых в новом сезоне.

«Первый матч выиграли. Да, не взяли Суперкубок — конечно, это неприятно, но это больше выставочный матч. И проиграл «Зенит» в хорошем матче и хорошему «Локомотиву», который заслужил эту победу за счёт индивидуального исполнительского мастерства.

Четыре пропущенных гола в двух матчах — с одной стороны, это много. Но повторюсь, «Локомотив» забивал классные мячи. Плюс, Андрей Лунёв ищет себя. Но надеюсь, что лимит его ошибок на сезон уже исчерпан — дальше пойдёт по накатанной. И всё будет хорошо", — цитирует Аршавина Sport24.

Напомним, в матче за Суперкубок России «Зенит» уступил «Локомотиву» со счётом 2:3. В 1-м туре РПЛ сине-бело-голубые обыграли «Тамбов» со счётом 2:1.