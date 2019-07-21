На «Ростов Арене» произошло столкновение между фанатами «Спартака» и ОМОНом
После финального свистка в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак» (2:2) произошло столкновение между фанатами и сотрудниками ОМОНа.
Вскоре после окончания встречи в подтрибунном помещении стадиона «Ростов Арена», где проходила игра, началась давка, вызванная конфликтом между болельщиками гостевой команды и представителями власти. В ходе столкновения сотрудники наносили фанатам удары резиновыми дубинками.
Видео столкновения можно посмотреть на «Чемпионате».
В 3-м туре «Ростов» на выезде встретится с тульским «Арсеналом» 27 июля. «Спартак» в свою очередь сыграет в гостях с «Тамбовом» 28 июля. С турнирной таблицей Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
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