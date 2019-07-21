Пенальти и гол Зуева в добавленное время — в обзоре игры «Ростов» — «Спартак»

«Ростов» и московский «Спартак» сыграли вничью со счётом 2:2 в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась в Ростове на стадионе «Ростов Арена». Обслуживал матч арбитр Кирилл Левников (Санкт-Петербург).



На 23-й минуте Хорен Байрамян вывел ростовчан вперёд, замкнув прострел Матиаса Норманна. Через две минуты Луис Адриано сравнял счёт с пенальти, назначенного за нарушение правил Евгением Черновым. На 66-й минуте Георгий Джикия стал автором второго гола «Спартака», забив после навеса Лукаса Фернандо с углового. Отыграться хозяевам удалось в компенсированное время — на 91-й минуте Александр Зуев переправил мяч в ворота после передачи Романа Ерёменко.



Следующим соперником «Ростова» станет тульский «Арсенал», с которым ростовчане сыграют 28 июля на выезде. «Спартак» 27 июля в гостях встретится с «Тамбовом».



Видео доступно на канале Российской Премьер-Лиги в Rutube.

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