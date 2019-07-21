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Фабрегас: Азар словно был создан для игры в «Реале», а не в «Барселоне»

Фабрегас: Азар словно был создан для игры в «Реале», а не в «Барселоне»
Футбол / Испания 0

Хавбек «Монако» Сеск Фабрегас заявил, что манера игры бельгийского полузащитника Эдена Азара больше подходит мадридскому «Реалу», нежели «Барселоне».

«Азар — невероятный игрок, который делает результат. Он словно был создан для игры в «Реале», где у него будет достаточно пространства для маневра. Ему нравится много двигаться по полю. Его нельзя просто поставить в одной точке и сказать: «Стой здесь».

В «Барселоне», например, более строгая система позиций, там все должны быть на своем месте. Но Азару нравится владеть мячом, поэтому «Реал» даст ему гораздо больше, чем могла бы дать «Барселона», — приводит слова Фабрегаса AS.

Напомним, что Азар перешёл в «Реал» в начале летнего трансферного окна за € 100 млн.

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