Бурмистров: убери Фернандо из «Спартака» – получится команда второй восьмёрки

Нападающий Никита Бурмистров рассказал о первом в истории матче «Сочи» в РПЛ, который команда провела на выезде с московским «Спартаком» (0:1).



«Какой смысл бояться «Спартак»? Это смешно. В этой лиге неизвестно, с кем проще играть – со «Спартаком» или с обороняющимся «Оренбургом». Понятно, что есть гранды – там другой уровень. «Спартак» сегодня — не гранд. Есть три другие команды — «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Они стабильно показывают хороший футбол. А вот у ЦСКА и «Спартака» идёт перестройка: меняются люди, тактика, приходят молодые — объективно, болельщикам нужно подождать.



В «Спартаке» команда строится, новые игроки приходят. Кто мне сейчас из россиян понравился, так это Бакаев. Ну и Фернандо, конечно. Не знаю, куда они собираются его продавать. Игрок – топ. Убери этого человека – и получится команда второй восьмёрки. Опять же, «Спартак» со временем наберёт и всё равно себя покажет», — сказал Бурмистров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

Полное интервью с Бурмистровым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.