Мамаев: мы с Кокориным не будем плакать, чтобы вся страна потом радовалась

Футболист Павел Мамаев, отбывающий наказание в колонии вместе с Александром Кокориным, прокомментировал критику в свой адрес за поведение на судебном процессе.



«Если кто-то ждёт от нас слёз и так далее, этого всё равно не будет. То, что на судах говорили, что мы смеёмся, ещё что-то. Мы не будем плакать, чтобы вся страна радовалась, что вот попали в эту ситуацию, и здесь мы будем так же, как были на свободе, старались быть всегда на первых ролях, так же и здесь мы будем вносить свой вклад, не знаю, насколько это возможно, в развитие спорта в колонии.



Мне много что дало пребывание здесь, нахождение в изоляции, скажем так, с первого дня. На мой взгляд, я стал только сильнее, и сломать меня будет дальше, я считаю, очень тяжело. Не могу сказать, что невозможно. Но очень тяжело. Потому что ту школу, которую прошли мы здесь, каждый из нас, я не думаю, что мы бы смогли её получить на свободе. Как для мужчины это был огромный урок и такой как бы путь», — приводят слова Мамаева «Вести».