Рыжиков: что есть в Самаре из того, чего нет в Казани? Народ на стадионе

Вратарь Сергей Рыжиков, выступающий за «Крылья Советов», рассказал о различиях Самары и Казани.



«Что есть в Самаре из того, чего нет в Казани? Народ на стадионе. Я попал на матч с ЦСКА, когда в 1-м туре они сыграли 0:0. 39 тысяч пришло на этот матч. Это просто поразило. Ну и дороги отремонтировали к чемпионату, а раньше, я помню, они здесь были ужасные. Набережная тоже шикарная, я не ожидал такого удобного песчаного пляжа. Люди играют прямо там и в волейбол, и в футбол. Конечно, понравилось пиво. В общем, всё для футбола есть: болельщики, пиво и новый стадион.



Такое, чего нет в Казани? Хм, там город, наверное, всё-таки побогаче в плане инфраструктуры и спорта. А ещё, знаете, в Казани нет левых поворотов, они отменены. Там, если нужно поворачивать, ты должен развернуться, и от этого почти нет пробок, а в Самаре с пробками тяжело. Кроме того, в Казани есть автобусная полоса. Но вот манера вождения в Самаре лучше. В Казани, как и в Махачкале, водят, скажем так, «по понятиям» или близко к этому», — приводит слова Рыжикова «Реальное время».