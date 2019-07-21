Защитник «Рубина»: секрет Шаронова в успешной работе на тренировках

Защитник казанского «Рубина» Олег Данченко прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (1:0).
«Мы провели хороший матч, забили в концовке и одержали заслуженную победу. Наш хороший старт чемпионата – это следствие тренировок, теперь надо прибавлять шаг за шагом. Мы идём от матча к матчу, отдельно настраиваемся на каждого соперника и надеемся набрать свои очки.
В чём секрет Шаронова? В успешной работе на тренировках, вы сами всё видели на поле.
Я был в «Енисее» всего три месяца, передо мной стояла задача набрать игровую практику и подготовиться к играм за клуб выше уровнем. В «Енисее» играл в своё удовольствие.
Башкиров в раздевалке извинялся за удаление, но такое бывает, он не специально так сыграл. Мы все вышли и играли за него", — передаёт слова Данченко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 21 июля 2019
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