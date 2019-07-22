«Химки» установили абсолютный рекорд ФНЛ

«Химки», одержав третью победу подряд на старте сезона Футбольной национальной лиги, установили новое достижение. Подмосковный клуб в трёх стартовых турах забил 12 мячей – это новый рекорд Футбольной национальной лиги и первого дивизиона, сообщает пресс-служба ФНЛ.
В матче 3-го тура «Химки» обыграли «Текстильщик» из Иваново. Автором первого гола стал полузащитник «Химок» Алексей Скворцов. На 58-й минуте нападающий Идрис Умаев увеличил преимущество. Спустя три минуты счёт стал 3:0 — мяч в ворота «Текстильщика» забил хавбек Александр Трошечкин. В конце игры отличился нападающий «Химок» Владимир Дядюн.
Ранее лучшим показателем в ФНЛ были 10 голов владикавказской «Алании» в сезоне-2011/12. Если говорить о первом российском дивизионе за всю историю, то химчане превзошли и стартовую «канонаду» новороссийского «Черноморца» в сезоне-1994 и пермской «Звезды» годом ранее, которые забили по 11 мячей.
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