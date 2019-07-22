А. Сафонов: запросили у «Ростова» информацию об инциденте с фанатами «Спартака»

Замдиректора по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Сафонов рассказал, как проходит расследование инцидента с болельщиками «Спартака», который произошёл после матча 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и красно-белыми (2:2).
«Сегодня мы направили запросы в „Ростов“, на стадион, чтобы нам предоставили полную информацию, видео. Попросили прокомментировать ситуацию силовые ведомства. Резонанс большой. Ждём ответов на все наши запросы. Полиция — силовая поддержка, без которой не обойтись. По закону она должна быть на стадионах. Что касается стюардов в балаклавах, то меня не было в Ростове, но это один из тех вопросов, который мы поставили перед „Ростовом“, чтобы они прокомментировали эту ситуацию. Ждём от них объяснений. У нас требования такие, чтобы на жилетах не было принадлежности к клубу. Ни в одном документе не прописано, можно ли или нельзя скрывать лица. Ограничений нет, но мы задумываемся об этом.
Завтра запланировано совещание, на которое будут приглашены представители и силовых структур. Основная задача этого совещания, чтобы такие эпизоды не повторялись. А говорить сейчас, кто прав, а кто виноват, неправильно.
Почему болельщиков долго держали в подтрибунном помещении? Я просто-напросто не знаю. Я догадываюсь, но свою оценку эпизоду пока давать не буду. До выяснения всех обстоятельств", — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 22 июля 2019
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