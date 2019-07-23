«Айнтрахт» планирует купить Роде и Филиппа у «Боруссии»

«Айнтрахт» заинтересован в приобретении двух игроков дортмундской «Боруссии» — хавбека Себастьяна Роде и нападающего Максимилиана Филиппа, сообщает немецкое издание Bild.



По сведениям источника, 25-летний Филипп не входит в планы наставника «Боруссии» Люсьена Фавра. «Айнтрахт» видит в нём замену Себастьену Аллеру, недавно перешедшему в «Вест Хэм Юнайтед» за € 40 млн, что стало рекордом в истории лондонского клуба.



На текущий момент стоимость Филиппа составляет € 18 млн. В минувшем сезоне он провёл за «Боруссию» 20 матчей и забил два гола.

28-летний Роде выступал за «Айнтрахт» на правах аренды во второй половине прошлого сезона, где принял участие в 20 матчах и отметился одним забитым мячом. Он уже защищал цвета команды из Франкфурта с 2010 по 2014 год.

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