«Интер», скорее всего, купит Джеко, но откажется от трансфера Лукаку

Миланский «Интер» не сможет приобрести сразу двух нападающих, которых в команде хочет видеть новый главный тренер Антонио Конте, сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации издания, в стан нерадзурри перейдёт либо Эдин Джеко из «Ромы», либо Ромелу Лукаку из «Манчестер Юнайтед». При этом наиболее вероятен вариант, при котором будет куплен 33-летний босниец, а от трансфера 26-летнего бельгийца клуб откажется.



Причиной этому стали финансовые запросы римлян и манкунианцев, которые сделали невозможным приобретение обоих форвардов для «Интера». При этом ожидается, что после перехода Джеко нерадзурри начнут работу по покупке ещё одного нападающего.



Ранее сообщалось, что Конте крайне недоволен работой клуба на трансферном рынке.

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