Худяков: Григорян согласовал поход на «Матч ТВ», Уткин развёл непонятный кипиш!

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков высказал мнение по поводу появления главного тренера команды Александра Григоряна в эфире «Матч ТВ» за сутки до выездного матча 2-го тура РПЛ с «Локомотивом».

«В в «Тамбове» нормально относятся к походам Александра Григоряна на «Матч ТВ». Главное, чтобы это не влияло на результат. Когда Григорян в 11 вечера перед матчем был на «Матч ТВ», Уткин развёл в интернете какой-то непонятный кипиш! Это его личное мнение. Григоряну никто не запрещал. Григорян согласовывает все свои действия. В десять часов, когда команда уже отдыхала, он поехал на «Матч ТВ». Ничего страшного не произошло.



Я не сомневаюсь, что у него одна из самых низких зарплат среди главных тренеров РПЛ. У нас не очень большой бюджет. Не против, чтобы Григорян совмещал работу главного тренера «Тамбова» и эксперта «Матч ТВ», если это не будет мешать команде. Мы играли в Москве, а Григорян за день до этого поехал на три часа на «Матч ТВ». Здесь нет ничего страшного. А когда идет тренировочный цикл, он сам никуда не будет ездить. Я уверен в этом даже не на сто, а на двести процентов!



Мы были в Москве, появилось «окошко», Григорян сходил на «Матч ТВ». Такое стечение обстоятельств. Если мы были бы в Тамбове, Григоряна никто бы не отпустил. Да и он сам никогда бы в жизни не поехал», — цитирует Худякова «Спорт день за днём».